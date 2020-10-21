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الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية: رئاسة ترامب ضعيفة وليست أهلا للتحديات

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الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية: رئاسة ترامب ضعيفة وليست أهلا للتحديات
Reuters
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
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رأى الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية، جوزيب بوريل، أن رئاسة دونالد ترامب للولايات المتحدة، "ضعيفة وليست أهلا للتحديات".

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وأضاف بوريل متحدثا خلال لقاء بالفيديو من بروكسل، خلال المشاركة في النسخة السابعة عشر من منتدى الحوار الإيطالي الإسباني الملتئم في روما، الثلاثاء: "نرى اليوم كيف تخلت الولايات المتحدة عن ممارسة دورها القيادي".

وخلص الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية إلى القول "إنها المرة الأولى التي لا تقود فيها أمريكا الاستجابة لأزمة".

وتابع بوريل قائلا: "رئاسة ضعيفة للغاية، ولا ترقى إلى مستوى التحديات التي تواجهنا".

المصدر: وكالة "أكي" الإيطالية

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