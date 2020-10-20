يريفان: وزير خارجية أرمينيا وصل إلى موسكو في زيارة عمل قصيرة

ذكرت يريفان، مساء الثلاثاء، أن وزير الخارجية الأرمني، زوغراب مناتساكانيان، وصل إلى موسكو في زيارة عمل قصيرة.

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وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأرمنية، أنا ناغداليان، في تدوينة مقتضبة عبر "فيسبوك"، إن مناتساكانيان "وصل إلى موسكو في زيارة عمل قصيرة الأمد" دون الكشف عن أي تفاصيل.

وتأتي هذه الزيارة على خلفية تصعيد عسكري متواصل في إقليم ناغورني قره باغ المتنازع عليه بين الجانبين الأرمني والأذربيجاني.

وسبق أن أعلنت يريفان أن وزير الخارجية الأرمني ينوي أن يزور الولايات المتحدة لإجراء محادثات مع نظيره الأمريكي، مايك بومبيو، يوم 23 أكتوبر.

واندلعت في 27 سبتمبر، اشتباكات مسلحة على خط التماس بين القوات الأذربيجانية والأرمنية في إقليم ناغورني قره باغ والمناطق المتاخمة له في أخطر تصعيد بين الطرفين منذ أكثر من 20 عاما وسط اتهامات متبادلة ببدء الأعمال القتالية وجلب مسلحين أجانب.

وأعلنت أذربيجان وأرمينيا توصلهما إلى اتفاق حول هدنة إنسانية اعتبارا من منتصف ليل الأحد، إلا أن الطرفين تبادلا الاتهامات بخرقها.

وهذه الهدنة هي الثانية من نوعها التي تم إعلانها منذ اندلاع التصعيد العسكري الحاد في إقليم ناغورني قره باغ بعد توصل الجانبين إلى اتفاق مماثل في موسكو يوم 10 أكتوبر خلال اجتماع ثلاثي على مستوى وزراء الخارجية بمشاركة روسيا.

المصدر: وكالات