مبعوث أمريكي: دول الناتو تؤيد موقف واشنطن من تمديد "ستارت-3"

أعلن المبعوث الأمريكي الخاص لشؤون الرقابة على الأسلحة، مارشال بيلينغسلي، أن "الحلفاء في الناتو" يؤيدون موقف واشنطن إزاء تمديد معاهدة الحد من الأسلحة الهجومية الاستراتيجية "ستارت3".

وكتب المبعوث على "تويتر"، يوم الثلاثاء: "نواصل مشاوراتنا الوثيقة مع الشركاء في الناتو حول البرامج النووية لروسيا والصين. وقدمت معلومات إضافية حول نشر البلدين آلاف الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى".

Continuing our close consultation with @NATO allies on both the Russian and Chinese nuclear programs. Shared additional information on the thousands of medium-range, nuclear-capable missiles that both countries have deployed. Appreciate allied support for the U.S. approach. https://t.co/EcXtXy76hQ — Ambassador Marshall S. Billingslea (@USArmsControl) October 20, 2020

وأضاف: "نثمن تأييد حلفائنا لموقفنا".

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يذكر أن سريان معاهدة الحد من الأسلحة الهجومية الاستراتيجية ينتهي في فبراير المقبل. وتجري موسكو وواشنطن مشاورات حول تمديد المعاهدة.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد اقترح تمديد سريان المعاهدة لمدة عام واحد دون أي شروط إضافية، بينما لم توافق واشنطن على ذلك وقامت بطرح شروطها لتمديد المعاهدة.

وفي حال عدم تمديد المعاهدة المذكورة لن يبقى هناك أي معاهدة دولية سارية المفعول تحد من الترسانة النووية لروسيا والولايات المتحدة.

المصدر: نوفوستي