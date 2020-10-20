 
مباشر

مبعوث أمريكي: دول الناتو تؤيد موقف واشنطن من تمديد "ستارت-3"

أخبار العالم

مبعوث أمريكي: دول الناتو تؤيد موقف واشنطن من تمديد
Reuters INTS KALNINS
المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي لشؤون الرقابة على الأسلحة، مارشال بيلينغسلي
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ozh8

أعلن المبعوث الأمريكي الخاص لشؤون الرقابة على الأسلحة، مارشال بيلينغسلي، أن "الحلفاء في الناتو" يؤيدون موقف واشنطن إزاء تمديد معاهدة الحد من الأسلحة الهجومية الاستراتيجية "ستارت3".

وكتب المبعوث على "تويتر"، يوم الثلاثاء: "نواصل مشاوراتنا الوثيقة مع الشركاء في الناتو حول البرامج النووية لروسيا والصين. وقدمت معلومات إضافية حول نشر البلدين آلاف الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى".

وأضاف: "نثمن تأييد حلفائنا لموقفنا".

إقرأ المزيد
واشنطن: سننشر العدد ذاته من الصواريخ الذي نشرته روسيا والصين
واشنطن: سننشر العدد ذاته من الصواريخ الذي نشرته روسيا والصين

يذكر أن سريان معاهدة الحد من الأسلحة الهجومية الاستراتيجية ينتهي في فبراير المقبل. وتجري موسكو وواشنطن مشاورات حول تمديد المعاهدة.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد اقترح تمديد سريان المعاهدة لمدة عام واحد دون أي شروط إضافية، بينما لم توافق واشنطن على ذلك وقامت بطرح شروطها لتمديد المعاهدة.

وفي حال عدم تمديد المعاهدة المذكورة لن يبقى هناك أي معاهدة دولية سارية المفعول تحد من الترسانة النووية لروسيا والولايات المتحدة.

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا