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تركيا تعلن ضبط 220 كيلوغراما من الكوكايين على متن سفينة قادمة من البرازيل

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تركيا تعلن ضبط 220 كيلوغراما من الكوكايين على متن سفينة قادمة من البرازيل
aa.com.tr
قوات مكافحة المخدرات التركية تضبط 220 كيلوغراما من الكوكايين في ميناء مرسين.
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أعلنت السلطات التركية، مساء يوم الثلاثاء، ضبط 220 كيلوغراما من الكوكايين على متن سفينة قادمة من البرازيل، في ميناء ولاية مرسين جنوب تركيا.

وقال مكتب الادعاء العام في مرسين، عبر بيان، إن فرقة مكافحة جرائم المخدرات التابعة لمديرية أمن الولاية قامت بتفتيش الحاويات المحملة بالورق على متن السفينة القادمة من البرازيل، إلى ميناء مرسين الدولي.

وأوضح مكتب الادعاء أن الفرقة وجدت 220 كيلوغراما من الكوكايين مخبأة بين العبوات الورقية في الحاوية.

وأضاف البيان أن فرقة مكافحة جرائم المخدرات ضبطت الكوكايين كما أوقت شخصين مشتبه فيهما في إطار القضية.

المصدر: "الأناضول"

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