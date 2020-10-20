جنود يفتحون النار على متظاهرين نيجيريين في لاغوس

قال شهود لوكالة "رويترز" أن جنودا في نيجيريا فتحوا النار على متظاهرين في حي ليكي بالعاصمة التجارية لاغوس.

ونظم المواطنون في نيجيريا مظاهرات ضد وحشية الشرطة المزعومة لأكثر من أسبوع.

كما أمر رئيس الشرطة الوطنية بنشر فوري لقوات مكافحة الشغب في أعقاب تصاعد الهجمات على منشآت الشرطة.

وكشف المتحدث باسم ولاية لاغوس بوييجا أكوسيلي أن "حظر التجول لن ينتهي غدا، بل سيكون على مدار الساعة ليلا ونهارا، وأنه لأجل غير مسمى، وأكد أن "أحدا لن يتحرك إلى أن نرفع حظر التجول".

وبعد الإعلان هرع السكان في عاصمة البلاد التجارية لتخزين المواد الغذائية، ونفدت مخزونات السلع الرئيسية كالطماطم والبيض في بعض المناطق.

المصدر: "رويترز"