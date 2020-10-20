إحراق صندوق اقتراع في بلدة ذات أغلبية لاتينية في ولاية كاليفورنيا الأمريكية

أشعلت النيران بشكل متعمد في صندوق اقتراع داخل بلدة ذات أغلبية لاتينية بولاية كاليفورنيا الأمريكية، ما تسبب في تدمير نحو 100 ورقة اقتراع قبل أسبوعين من انتخابات الرئاسة في 3 نوفمبر.

ويحقق مسؤولو مقاطعة لوس أنجلوس في الحريق الذي وقع في بالدوين بارك وهي ضاحية تبعد حوالي 20 ميلاً شرق وسط مدينة لوس أنجلوس ويقطنها ما يقرب من ثلاثة أرباع السكان اللاتينيين.

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وكشفت المشرفة على مقاطعة لوس أنجلوس هيلدا إل سوليس، في بيان، أن "الحريق المتعمد لصندوق الاقتراع الرسمي من قبل مكتبة بالدوين بارك في المنطقة الأولى يحمل كل الدلائل على محاولة حرمان الناخبين من حق التصويت والتشكيك في أمن انتخاباتنا"، مشددة على أنه "لن يتم التسامح مع العبث أو محاولات العبث بديمقراطيتنا".

المصدر: "usatoday"