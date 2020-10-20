واشنطن: سننشر العدد ذاته من الصواريخ الذي نشرته روسيا والصين

أعلن وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر أن الولايات المتحدة تعتزم نشر "العدد ذاته" من الصواريخ المتوسطة والقصيرة في أوروبا وآسيا، الذي تمتلكه روسيا والصين.

وقال إسبر في كلمة له أمام المجلس الأطلسي بواشنطن، اليوم الثلاثاء، إن "الصين نشرت عددا كبيرا من الصواريخ، أكثر بكثير من ألف صاروخ متوسط وقصير المدى في منطقة آسيا والمحيط الهادئ".

وزعم إسبر أيضا بأن "روسيا قامت بذلك أيضا، وهي قامت بذلك في انتهاك لمعاهدة الصواريخ المتوسطة والقصرة المدى... وبالتالي نحن متمسكون بنشر قدرات مماثلة في المنطقتين".

وأضاف أن الولايات المتحدة تعتزم أيضا تعزيز منظومتها للدفاع الصاروخي.

يذكر أن الولايات المتحدة اتهمت روسيا بانتهاك معاهدة الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى بسبب تطويرها صاروخ "9 إم 729"، وانسحبت من المعاهدة من طرف واحد في عام 2019، رغم تأكيدات موسكو أن مواصفات هذا الصاروخ لا تشكل أي انتهاك للمعاهدة وملاحظات روسيا بشأن مدى التزام واشنطن بالمعاهدة.

ودعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الدول الغربية إلى الامتناع عن نشر صواريخ قصيرة ومتوسطة المدى في أوروبا ومناطق أخرى، لكن الولايات المتحدة تتجاهل هذه المبادرة حتى الآن.

المصدر: تاس