وزير الدفاع الأمريكي: سنكثف وجودنا في سوق الأسلحة لمواجهة روسيا والصين  

أكد وزير الدفاع الأمريكي، مارك إسبر، أن الولايات المتحدة تنوي بذل جهود إضافية لتكثيف وجودها في سوق الأسلحة ومواجهة روسيا والصين في هذا القطاع.

وقال إسبر، في كلمة ألقاها اليوم الثلاثاء خلال اجتماع للمجلس الأطلسي، إن كلا من روسيا والصين تجران دولا أخرى في دائرة نفوذهما عبر بيع الأسلحة لها.

وأشار إسبر في هذا السياق إلى أن الولايات المتحدة تعتزم "زيادة قدراتها على التنافس في سوق الأسلحة" في ظل هذه التطورات، مضيفا: "كما سنقوم بتعزيز التعاون مع حلفائنا".

وسبق أن اتهمت روسيا مرارا الولايات المتحدة باستخدامها أساليب غير نزيهة في المنافسة بسوق الأسلحة بينها التهديد بفرض عقوبات على الأطراف التي تشتري سلاحا روسيا، وهو أسلوب تبلور بشكل خاص في محاولة تصدي الولايات المتحدة لشراء بعض حلفائها منظومات الصواريخ للدفاع الجوي "إس-400".

المصدر: وكالات