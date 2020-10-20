ميلانيا ترامب تلغي رحلة إلى بنسيلفانيا بسبب "سعال مستمر"

ألغت السيدة الأمريكية الأولى ميلانيا ترامب رحلة إلى ولاية بنسيلفانيا، حيث كان من المقرر أن تشارك في فعاليات ضمن الحملة الانتخابية لزوجها دونالد ترامب، وذلك بسبب "سعال مستمر".

وقالت ستيفاني غريشام، كبيرة موظفي مكتب السيدة الأولى، في بيان لها اليوم الثلاثاء، إن "حالة السيدة ترامب تتحسن يوما بعد يوم عقب شفائها من كوفيد-19، ولكن بسبب سعالها المستمر، لن تقوم بأي رحلات كإجراء احترازي".

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يذكر أن ميلانيا ترامب وزوجها الرئيس الأمريكي دوالد ترامب أصيبا بفيروس كورونا في وقت سابق من الشهر الجاري، وتم الإعلان عن شفائهما في وقت لاحق.

وكان دونالد ترامب قد أمضى 3 أيام في المستشفى قبل أن عاد إلى أداء مهامه كرئيس الولايات المتحدة واستأنف فعاليات حملته الانتخابية.

المصدر: نوفوستي