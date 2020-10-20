كودلو: ترامب يتشاور مع وزارة العدل بشأن دعوى مكافحة الاحتكار ضد غوغل

قال لاري كودلو المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض، يوم الثلاثاء، إن الرئيس دونالد ترامب يتشاور مع وزارة العدل بشأن دعوى مكافحة الاحتكار التي أقامتها الحكومة الأمريكية ضد غوغل.

وأبلغ كودلو الصحفيين أن الرئيس يتشاور مع وزارة العدل وكبار معاونيه "لأنها قضية من المهم دراستها".

ولم يذكر تفاصيل بشأن دور ترامب.

وقد أقامت وزارة العدل الأمريكية يوم الثلاثاء، دعوى لمكافحة الاحتكار ضد غوغل المملوكة لـ"ألفابت".

وزعمت العدل الأمريكية أن الشركة البالغة قيمتها تريليون دولار تستخدم قوتها السوقية لردع المنافسين، وقالت إنه ليس هناك شيء مستبعد، بما فيه تقسيم شركة البحث عبر الإنترنت والإعلانات.

وتشكل الدعوى التي شاركت فيها 11 ولاية أكبر قضية لمكافحة الاحتكار في ثلاثة عقود، إذ لا تضاهيها إلا الدعوى القضائية التي أقيمت ضد شركة مايكروسوفت في 1998 وقضية في عام 1974 ضد "إيه تي آند تي" التي أدت إلى تفكيك "بيل سيستمز".

وتزعم الدعوى أن غوغل تصرفت بشكل غير قانوني للحفاظ على مكانتها في أنشطة وإعلانات البحث على الإنترنت، وقالت إنه "بدون أمر من المحكمة، ستواصل غوغل تنفيذ إستراتيجيتها غير التنافسية وعرقلة عملية المنافسة وتقليص خيارات المستهلكين وتقويض الابتكار".

وأفادت الدعوى بأن غوغل لديها قرابة 90 بالمئة من إجمالي التساؤلات العامة على محركات البحث في الولايات المتحدة، ونحو 95 بالمئة من عمليات البحث عبر الهواتف.

المصدر: رويترز