الجيش الإسرائيلي يعلن اكتشاف نفق ممتد لعشرات الأمتار من داخل غزة

قال الجيش الإسرائيلي في بيان إنه بعد "إشارة" من نظام الجدار الذي اكتمل تركيبه على الحدود ، قام مهندسون عسكريون بتحديد النفق المبطن بالخرسانة بالقرب من مدينة خان يونس جنوب غزة.

وأكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي هيداي زيلبرمان للصحفيين في إيجاز أن الجيش يعتزم تدمير النفق، مبينا أن النفق لم يعبر الحاجز تحت الأرض ولا يشكل تهديدا للمجتمعات في المنطقة.

من جهته، قال وزير الدفاع بيني غانتس: "حتى في الأيام التي يبدو فيها الجنوب هادئا، تحت السطح، تواصل المنظمات الإرهابية جهودها للإضرار بالمواطنين الإسرائيليين وسيادتنا"، معتبرا أن "اكتشاف النفق دليل على القدرات الاستخباراتية والتكنولوجية للجيش الإسرائيلي، والتي ستستمر في العمل ضد التهديدات وتقويض المنظمات الإرهابية في الزمان والمكان اللذين نقررهما".

المصدر: "Times Of Israel"