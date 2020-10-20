"رويترز": من المتوقع استئناف تجربة لقاح "أسترازينيكا" في الولايات المتحدة هذا الأسبوع

أفادت وكالة "رويترز" نقلا عن مصادر، مساء يوم الثلاثاء، بأنه من المتوقع استئناف تجربة لقاح "أسترازينيكا" في الولايات المتحدة في أقرب وقت هذا الأسبوع.

وقالت أربعة مصادر إن تجربة لقاح COVID-19 الذي أجرته شركة AstraZeneca Plc في الولايات المتحدة من المتوقع أن تستأنف هذا الأسبوع بعد أن أكملت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية مراجعتها لمرض خطير.

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وتم تعليق تجربة AstraZeneca الكبيرة في الولايات المتحدة منذ 6 سبتمبر، بعد أن أصيب أحد المشاركين في تجربة الشركة في المملكة المتحدة بمرض يشتبه في أنه اضطراب التهابي نادر في العمود الفقري يسمى التهاب النخاع المستعرض.

وقالت المصادر، التي تم إطلاعها على الأمر ولكنها طلبت كشف هويتها، إنه تم إبلاغها بأن المحاكمة قد تستأنف في وقت لاحق هذا الأسبوع، وقالوا إنه لم يتضح كيف ستصنف إدارة الغذاء والدواء المرض.

وتطلب الوكالة من الباحثين الذين يجرون التجربة إضافة معلومات حول الحادث إلى استمارات الموافقة الموقعة من قبل المشاركين في الدراسة، وفقا لأحد المصادر.

واستعرض المسؤولون التنظيميون في المملكة المتحدة المرض سابقا وقرروا أنه لا يوجد "دليل كاف للقول على وجه اليقين" أنه كان أو لا علاقة له باللقاح.

كما سمح المنظمون في البرازيل والهند وجنوب إفريقيا سابقًا لشركة AstraZeneca باستئناف تجارب اللقاح هناك.

المصدر: رويترز