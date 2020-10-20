جونسون يعلن فرض قيود إغلاق أكثر صرامة على منطقة مانشستر الكبرى بسبب كورونا

أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أنه سيفرض قيود إغلاق أكثر صرامة على منطقة مانشستر الكبرى في شمال إنجلترا.

وقال جونسون في مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء "هذا المساء، بعد أن رأيت البيانات الصادرة عن السلطات الصحية، يمكنني أن أعلن أن مانشستر الكبرى ستنتقل إلى مستوى التأهب الشديد للغاية"، موضحا أن "القيود الجديدة ستدخل حيز التنفيذ في وقت مبكر من يوم الجمعة".

وأكد استمرار المناقشات مع القادة المحليين في شمال إنجلترا لوضع مناطق في أعلى مستوى من قيود انتشار فيروس كورونا.

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المصدر: "رويترز"