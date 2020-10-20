 
مباشر
عاجل
منظمة الصحة العالمية تسجل ارتفاعا قياسيا للإصابات بكورونا حول العالم خلال أسبوع

جونسون يعلن فرض قيود إغلاق أكثر صرامة على منطقة مانشستر الكبرى بسبب كورونا

أخبار العالم

جونسون يعلن فرض قيود إغلاق أكثر صرامة على منطقة مانشستر الكبرى بسبب كورونا
Reuters
رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ozel

أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أنه سيفرض قيود إغلاق أكثر صرامة على منطقة مانشستر الكبرى في شمال إنجلترا.

وقال جونسون في مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء "هذا المساء، بعد أن رأيت البيانات الصادرة عن السلطات الصحية، يمكنني أن أعلن أن مانشستر الكبرى ستنتقل إلى مستوى التأهب الشديد للغاية"، موضحا أن "القيود الجديدة ستدخل حيز التنفيذ في وقت مبكر من يوم الجمعة".

وأكد استمرار المناقشات مع القادة المحليين في شمال إنجلترا لوضع مناطق في أعلى مستوى من قيود انتشار فيروس كورونا.

إقرأ المزيد
بريطانيا تسجل قفزة حادة للإصابات والوفيات بفيروس كورونا
بريطانيا تسجل قفزة حادة للإصابات والوفيات بفيروس كورونا

المصدر: "رويترز"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا