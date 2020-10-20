مجلس الأمن الروسي: الإرهابيون يستخدمون أندية قمار ومتاجر وبورصات إلكترونية لجمع الأموال

ذكر نائب مجلس الأمن الروسي، يوري كوكوف، أن الإرهابيين لجأوا إلى أندية قمار ومتاجر إلكترونية وبورصات في الإنترنت لتمويل أنشطتهم.

وقال كوكوف، في مقابلة مع صحيفة "روسييسكايا غازيتا"، اليوم الثلاثاء: "يقوم أتباع الإرهابيين من أجل حصد موارد مالية بفتح مواقع إلكترونية خاصة ومتاجر في الإنترنت تعرض كتب وتسجيلات مصورة وصوتية وأنواع أخرى من البضائع تحمل طابعا متطرفا".

وأضاف كوكوف أن الإرهابيين "ينظمون أندية قمار إلكترونية يصعب الاشتباه فيها بالتعاون مع المسلحين"، كما "يقومون بعمليات بعث جماعية لرسائل حول جمع تبرعات".

وذكر أن أموالا كبيرة يجري جمعها عبر اللعب بأسواق الأوراق المالية والاستثمارات في العقارات والأعمال التجارية عبر شركات وهمية والاحتيال في المزادات والبورصات الإلكترونية.

وأوضح نائب رئيس مجلس الأمن الروسي أن حصد الأموال يتم عبر منصات إلكترونية بما في ذلك عبر استخدام أنظمة التعاملات غير الرسمية والعملات المشفرة.

المصدر: "روسييسكايا غازيتا"