وزيرا خارجية أرمينيا وأذربيجان يلتقيان كل على حدة مع بومبيو لمناقشة الوضع في قره باغ

أعلن وزيرا خارجية أرمينيا وأذربيجان في شكل منفصل أن كلا منهما سيلتقي هذا الأسبوع بوزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، على خلفية سعي دولي إلى وقف القتال في إقليم قره باغ.

وذكرت وزارة الخارجية الأذربيجانية أن وزيرها جيحون بيراموف سيلتقي بومبيو في واشنطن يوم الجمعة المقبل، كما أعلنت وزارة الخارجية الأرمنية أن وزيرها زهراب مناتساكانيان سيلتقي نظيره الأمريكي أيضا الجمعة.

واستبعدت الوزارتان إمكانية عقد اجتماع ثلاثي.

وأعربت كل من روسيا والولايات المتحدة، عن استيائها من عدم توقف القتال منذ أكثر من 3 أسابيع بشأن قره باغ، حيث أعلن عن هدنة في وقت سابق من هذا الشهر في موسكو، وأخرى في نهاية هذا الأسبوع، لكن القتال ظل مستمرا على الأرض.

من جهتها، أعلنت يريفان عن مقتل 772 جنديا أرمينيا، و36 مدنيا خلال القتال الجاري، فيما سجلت باكو سقوط 63 قتيلا في صفوف المدنيين، لكنها لم تكشف بعد عن خسائرها العسكرية.

واندلع النزاع مرة أخرى في 27 سبتمبر الماضي، إثر اشتباكات عنيفة أثارت القلق بشأن فشل الوساطة الدولية المستمرة منذ عقود.

وتشارك الولايات المتحدة، إلى جانب روسيا وفرنسا، في رئاسة ما يسمى "مجموعة مينسك" للوسطاء الدوليين في محادثات قره باغ للسلام، منذ وقف إطلاق النار بين الطرفين عام 1994.

المصدر: "أ ف ب"