أذربيجان: الادعاءات الأرمنية عن تراجع قواتنا جنوب قره باغ تضليل يهدف لخفض الخوف

نفت وزارة الدفاع الأذربيجانية صحة ادعاءات الجانب الأرمني حول تراجع قواتها من ساحات القتال جنوب إقليم ناغورني قره باغ قرب الحدود مع إيران.

وقالت الوزارة، في بيان أصدرته اليوم الثلاثاء: "التقرير الذي نشرته وزارة الدفاع الأرمنية حول أعمال قتالية ضارية في اتجاه خودافيرينسك يمثل هراء ولا يحتاج حتى إلى أي تعليق".

واعتبرت وزارة الدفاع الأذربيجانية أن هذه المعلومات "تضليل يستهدف خفض مستوى الخوف جزئيا الذي يسود في المجتمع الأرمني".

وسبق أن قالت المتحدثة باسم وزارة الدفاع الأرمنية، شوشان ستيبانيان، إن القوات الأذربيجانية تتراجع في الاتجاه الجنوبي من إقليم قره باغ حيث "تتكبد خسائر كبيرة".

واندلعت في 27 سبتمبر، اشتباكات مسلحة على خط التماس بين القوات الأذربيجانية والأرمنية في إقليم ناغورني قره باغ والمناطق المتاخمة له في أخطر تصعيد بين الطرفين منذ أكثر من 20 عاما وسط اتهامات متبادلة ببدء الأعمال القتالية وجلب مسلحين أجانب.

وأعلنت أذربيجان وأرمينيا توصلهما إلى اتفاق حول هدنة إنسانية اعتبارا من منتصف ليل الأحد، إلا أن الطرفين تبادلا الاتهامات بخرقها.

وهذه الهدنة هي الثانية من نوعها التي تم إعلانها منذ اندلاع التصعيد العسكري الحاد في إقليم ناغورني قره باغ بعد توصل الجانبين إلى اتفاق مماثل في موسكو يوم 10 أكتوبر.

المصدر: وكالات