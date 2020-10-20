اليونان تطالب ألمانيا وإسبانيا وإيطاليا بتعليق صادراتها العسكرية إلى تركيا

طالب وزير الخارجية اليوناني، نيكوس ديندياس، كلا من ألمانيا وإسبانيا وإيطاليا بتعليق صادراتها العسكرية إلى تركيا، وذلك بسبب انتهاك أنقرة المتكرر لسيادة اليونان على مياهها الإقليمية.

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وجاء هذا الطلب بعد أن تقدمت أثينا إلى مفوض التوسيع في الاتحاد الأوروبي، أوليفر فارهيلي، بطلب تعليق الاتحاد الجمركي بين الاتحاد الأوروبي وتركيا.

وتتهم اليونان تركيا بإجراء أعمال تنقيب عن الغاز والنفط في منطقة الجزر اليونانية في شرق البحر المتوسط بشكل غير مشروع، بينما تؤكد أنقرة أن المياه التي تجري فيها البحوث هي جزء من الجرف القاري التركي.

وهدد الاتحاد الأوروبي سابقا بفرض عقوبات على تركيا، لكنه لم يتحرك فعليا، ولم تغير أنقرة مسارها بعد هذا التهديد.

المصدر: RT