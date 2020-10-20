بيسكوف: العمل على نقل نزاع قره باغ إلى مسار المفاوضات مستمر

أكد الناطق باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، أن العمل على وقف القتال والتحول نحو المفاوضات لتسوية النزاع حول إقليم قره باغ مستمر، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

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جاء ذلك في معرض رد بيسكوف على سؤال صحفي عما أذا كانت هناك تحضيرات لعقد اجتماع بين الرئيس الأذربيجاني، إلهام علييف، ورئيس وزراء أرمينيا، نيكول باشينيان، في روسيا.

وقال بيسكوف: "العمل مستمر بشكل عام من أجل وقف الاشتباكات العسكرية ودفع عملية التسوية إلى المجرى السياسي الدبلوماسي. لا أستطيع أن أقول لكم المزيد".

وأعرب كل من علييف وباشينيان أمس الاثنين عن استعدادهما للاجتماع في موسكو من أجل إجراء مفاوضات حول النزاع في قره باغ.

المصدر: وكالات