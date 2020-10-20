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وزير الصحة: لقاح كورونا الإيراني سيدخل مرحلة الاختبار البشري منتصف نوفمبر

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وزير الصحة: لقاح كورونا الإيراني سيدخل مرحلة الاختبار البشري منتصف نوفمبر
Reuters
صورة أرشيفية
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قال وزير الصحة الإيراني، سعيد نمكي، اليوم الثلاثاء، إن لقاح كورونا الإيراني اجتاز مراحل الاختبار على الحيوانات وسيدخل مرحلة الاختبار البشري في منتصف نوفمبر المقبل.

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وأضاف الوزير الإيراني أنه تجري متابعة مراحل اختبار اللقاح من قبل 5 فرق حكومية، وتحرز مجموعتان أو 3 منها تقدما جيدا.

وأشار إلى أنه يجري اتخاذ الإجراءات اللازمة وفقا للمعايير الدولية، منوها بأنه تم إبلاغ منظمة الصحة العالمية بذلك.

وقال الوزير: "كورونا من أعقد الكائنات التي درستها على الإطلاق، وأخشى أن يوقع البلد في مستنقع أسود يصعب علينا الخروج منه".

المصدر: RT

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