وزير الصحة: لقاح كورونا الإيراني سيدخل مرحلة الاختبار البشري منتصف نوفمبر

قال وزير الصحة الإيراني، سعيد نمكي، اليوم الثلاثاء، إن لقاح كورونا الإيراني اجتاز مراحل الاختبار على الحيوانات وسيدخل مرحلة الاختبار البشري في منتصف نوفمبر المقبل.

إقرأ المزيد

وأضاف الوزير الإيراني أنه تجري متابعة مراحل اختبار اللقاح من قبل 5 فرق حكومية، وتحرز مجموعتان أو 3 منها تقدما جيدا.

وأشار إلى أنه يجري اتخاذ الإجراءات اللازمة وفقا للمعايير الدولية، منوها بأنه تم إبلاغ منظمة الصحة العالمية بذلك.

وقال الوزير: "كورونا من أعقد الكائنات التي درستها على الإطلاق، وأخشى أن يوقع البلد في مستنقع أسود يصعب علينا الخروج منه".

المصدر: RT