الرئيس الأذربيجاني يعلن سيطرة قوات بلاده على مدينة قرب الحدود مع أرمينيا والجانب الأرمني ينفي

أعلن رئيس أذربيجان إلهام علييف، اليوم الثلاثاء، أن قوات بلاده سيطرت على مدينة زنغلان الواقعة على الحدود مع أرمينيا بجنوب إقليم قره باغ، إضافة إلى 24 قرية في أربع مناطق في الإقليم.

جاء ذلك في خطاب متلفز وجهه علييف للشعب الأذربيجاني، أوضح فيه أن القرى التي دخلتها القوات الأذربيجانية تقع في مناطق فضولي وجبرائيل وخوجاوند، وأن 6 منها تقع في منطقة زنغلان وقال: "زنغلان لنا وقره باغ لنا!"

وذكر علييف أن القوات الأذربيجانية دمرت 4 منظومات صواريخ أرمنية من طراز "إس-300" منذ بداية التصعيد الأخير في قره باغ نهاية الشهر الماضي.

إقرأ المزيد

من جهتها، لم تؤكد سلطات قره باغ انسحاب قواتها من زنغلان، لكنها ذكرت أن معارك عنيفة تجري في محيط المدينة، وكذلك بلدتي إيشخانادزور وميجنافان بالقرب من الحدود الأرمنية.

وقالت وزارة الدفاع الأرمنية إن القوات الأذربجانية "تتراجع على المحور الجنوبي في قره باغ، متكبدة خسائرة كبيرة".

تأتي تصريحات علييف بعد إعلانه أمس الاثنين عن سيطرة قواته على 13 قرية جديدة في قره باغ، وذلك وسط استمرار المعارك على مختلف محاور الجبهة في الإقليم، رغم اتفاق الطرفين على هدنة إنسانية كان مفروضا بدء سريانها يوم الأحد الماضي.

المصدر: وكالات