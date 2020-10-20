مدمرة أمريكية تعود إلى بحر بارنتس في منطقة القطب الشمالي لإجراء عمليات هناك

أعلن الأسطول السادس الأمريكي أن المدمرة Ross حاملة الصواريخ عادت إلى مياه بحر بارنتس في منطقة القطب الشمالي، يوم الاثنين، لإجراء عمليات هناك.

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وأشار الأسطول، في بيان، اليوم الثلاثاء، إلى أن عودة Ross إلى المنطقة تأتي كثالث دخول للمدمرات الأمريكية إلى بحر بارنتس منذ بداية العام، من أجل إجراء عمليات في مياهه.

وذكّر البيان بأن Ross شاركت، في سبتمبر الماضي، مع طائرة الدوريات P-8A Poseidon المضادة للغواصات، والفرقاطة البريطانية Sutherland، والسفينة Tidespring المساعدة البريطانية، وفرقاطة Thor Heyersdahl النرويجية، شاركت في تدريب على التنسيق والتكامل بين القوات البحرية للناتو في بحر بارنتس.

وذكر الأسطول أيضا أن Ross عادت إلى المنطقة بعد مشاركتها في تدريبات Exercise Joint Warrior متعددة الأطراف التي جرت قبالة سواحل اسكتلندا، والتي كان هدفها هو تدرب أساطيل الدول المتحالفة على إجراء عمليات واسعة النطاق.

وأشار البيان إلى أن للولايات المتحدة "مصالح ثابتة" في منطقة القطب الشمالي، وأن واشنطن تعمل مع حلفائها وشركائها على ضمان بقاء هذه المنطقة مفتوحة، وتواصل "عمليات برية وجوية وبحرية لا بد منها للردع والوجود وضمان الأمن".

المصدر: إنترفاكس