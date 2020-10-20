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تركيا تقضي على مسؤول استخباراتي كردي مطلوب بـ"مذكرة بحث حمراء"

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تركيا تقضي على مسؤول استخباراتي كردي مطلوب بـ
Reuters UMIT BEKTAS
دبابات تابعة للجيش التركي على الحدود التركية-العراقية
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أعلنت الاستخبارات التركية، اليوم الثلاثاء، عن تحييد (قتل) المسؤول الاستخباراتي المزعوم لحزب العمال الكردستاني، أحمد بال، المطلوب بـ"مذكرة بحث حمراء" لدى تركيا، في شمال العراق.

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وأعلنت وزارة الداخلية التركية، يوم السبت الماضي، عن تحييد 3 عناصر من حزب العمال الكردستاني (التركي)، أحدهم مدرج على القائمة "البرتقالية" للمطلوبين، في إطار عملية أمنية في ولاية شرناق بجنوب شرقي البلاد.

وتستمر عمليات القوات التركية في المناطق الحدودية والقريبة، حيث أرسلت الرئاسة التركية، أول الشهر الجاري، 3 مذكرات إلى البرلمان لتمديد مهام قواتها في سوريا والعراق ولبنان ومالي وإفريقيا الوسطى، مشيرة في إحدى المذكرات إلى أن "التهديدات التي تطال الأمن القومي التركي في المناطق القريبة من الحدود مع سوريا والعراق، مازالت مستمرة".

المصدر: "الأناضول"

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