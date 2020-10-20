قرغيزستان تطالب تركيا بأدلة على تورط جماعة غولن في احتجاجاتها الداخلية

طلبت بشكيك من أنقرة تقديم إدلة على مشاركة أعضاء في تنظيم فتح الله غولن في الاضطرابات الأخيرة في قرغيزستان، وذلك بعد تصريحات لوزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو بهذا الخصوص.

وقال وزير خارجية قرغيزستان، روسلان كازاكباييف، في تصريح لوكالة "تاس": "فيما يتعلق بتصريح وزير الخارجية التركي هذا، ستكون خارجية قرغيزستان ممتنة للجانب التركي لو قدم قاعدة أدلة مفصلة حول مشاركة أعضاء منظمة غولن ودورهم في الاضطرابات الشعبية التي شهدتها بيشكيك في أكتوبر الحالي".

وكان تشاووش أوغلو قال مخاطبا طلاب إحدى الجامعات التركية الأسبوع الماضي: "عندما حدث الانقلاب الغادر في تركيا (عام 2016)، أكدت أن هذا التنظيم الإرهابي (لغولن) لديه مؤسسة قوية في قرغيزستان، وحذرت من أنه سيأتي يوم قد يلحق فيه الضرر بقرغيزستان الشقيقة. واليوم شاهد إخواننا في قرغيزستان هذا الأمر مرة أخرى بأنفسهم".

وذكرت وسائل إعلام تركية أن تشاووش أوغلو أجرى أمس الاثنين مكالمة هاتفية مع وزير خارجية قرغيزستان (قرغيزيا) الجديد رسلان كازاكباييف، هنأه فيها بتسلمه المنصب.

المصدر: وكالات