 
مباشر

أعداد إصابات كورونا في ألمانيا مستمرة بالارتفاع والسلطات تتخذ إجراءات مضادة

أخبار العالم

أعداد إصابات كورونا في ألمانيا مستمرة بالارتفاع والسلطات تتخذ إجراءات مضادة
Reuters Christian Mang
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/oz8p

ارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا في ألمانيا بواقع 6868 خلال الساعات الـ24 الماضية، ليصبج إجمالي عدد المصابين 373167 شخصا منذ بد تفشي الوباء.

وبحسب آخر بيانات وإحصاءات "معهد روبرت كوخ" للأمراض المعدية، اليوم الثلاثاء، تم تسجيل 47 حالة وفاة خلال اليوم الماضي، ما يرفع حصيلة الوفيات إلى 9836 حتى الآن.

ودفع ارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا، خلال الأسابيع الأخيرة، السلطات الألمانية إلى تشديد الإجراءات الوقائية، حيث فرضت في بعض المدن وضع الكمامة في جميع الأماكن العامة، وحتى في الطرقات والشوارع.

كما ألزمت السلطات في بعض المدن أصحاب المطاعم والمقاهي والحانات بالإغلاق عند الساعة العاشرة مساء، وتم تقليل عدد التجمعات المسموح بها ليصل إلى 20 شخصا فقط.

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا