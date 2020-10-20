 
مباشر

وزير فرنسي يستنكر الاستغلال السياسي لمقتل المعلم "لأغراض انتخابية"

أخبار العالم

وزير فرنسي يستنكر الاستغلال السياسي لمقتل المعلم
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/oz8o

استنكر وزير العدل الفرنسي، إيريك ديبون موريتي، استغلال سياسيين في بلاده "لأغراض انتخابية" حادث مقتل المعلم الفرنسي، صموئيل باتي، ذبحا، يوم الجمعة الماضي قرب باريس.

وقال: "بالكاد انتشرت المأساة، حتى استخدمها السياسيون ويستخدمونها لأغراض انتخابية"، ليضيف إن "هذا يثير اشمئزازي"، وهو "أمر غير لائق".

 وأوضح الوزير بأنه يجب أن تأخذ  الحكومة الوقت الكافي قبل الإعلان عن عدد معين من الإجراءات، لأن "علينا العمل قبل تقديم أي شيء، واستطيع أن أعدد لكم 50 إجراء، لكن هذا ليس ما نريد القيام به على الإطلاق. لا يمكننا الكذب، من السهل المبالغة و المزايدة"، على حد تعبيره.

واختتم رده على المنتقدين بالقول إن هذه"المزايدات هي الشعبوية والديماغوغية بعينها".

وزير فرنسي يستنكر الاستغلال السياسي لمقتل المعلم وزير العدل الفرنسي إيريك ديبون موريتي. الصورة أف ب

وإزاء الانتقادات للحكومة واتهامها بالتقصير الذي لم يسمح لها بتوقع جريمة قتل المعلم، نفى الوزير أن تكون الحكومة قد قصرت، وأوضح أن "القاتل لم يكن معروفا لدى أجهزة الأمن، ولا كان مرصودا في "راداراتها"  حتى تتبع نشاطاته وتراقبه عن قرب".

تأتي هذه الانتقادات للأداء الحكومي على خلفية جريمة مقتل المعلم، صموئيل باتي، والسجال السياسي المرافق لها، قبل نحو عام ونصف العام من موعد الانتخابات الفرنسية الرئاسية.

المصدر: مراسلة RT من باريس، وسائل إعلام فرنسية

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا