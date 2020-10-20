مسلحون متشددون يحررون 1300 سجين في شرق الكونغو

قال رئيس بلدية بيني في شرق الكونغو إن مسلحين حرروا حوالي 1300 سجين بالبلدة في هجوم منسق خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، موجها أصابع الاتهام إلى جماعة إسلامية متشددة.

وأضاف رئيس البلدية، موديستي باكواناماها، أنه لم يتبق سوى 110 سجناء من بين 1456 نزيل، بعد الهجوم المنسق على سجن كانجباي المركزي، وعلى معسكر الجيش الذي يحميه.

وتابع: "للأسف تمكن المهاجمون الذين جاؤوا بأعداد كبيرة من تحطيم البوابة بمعدات كهربائية... نعتقد أن هذا من فعل القوات الديمقراطية المتحالفة".

وتابع: "ترددت شائعات بأن مقاتلي القوات الديمقراطية المتحالفة في السجن كانوا يستعدون لعملية هروب في الأيام الماضية"، مشيرا إلى أنه "بحلول الظهر عاد نحو 20 نزيلا إلى السجن".

ويضم سجن "كانجباي" أفراد جماعات متمردة محلية ومقاتلين من "القوات الديمقراطية المتحالفة".

والقوات الديمقراطية المتحالفة جماعة أوغندية مسلحة، تنشط في شرق الكونغو منذ التسعينات، وقتلت أكثر من ألف مدني منذ بداية عام 2019، وفق أرقام الأمم المتحدة، رغم الحملات العسكرية المتكررة التي تهدف للقضاء عليها.

ولم تعلن بعد أي جماعة مسؤوليتها عن الهجوم.

المصدر: رويترز