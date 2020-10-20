رئيس سابق يسافر إلى فنزويلا لتلقي اللقاح الروسي ضد كورونا

وصل مانويل زيلايا، رئيس هندوراس السابق بين عامي 2006 - 2009، إلى فنزويلا ، حيث شارك في اختبارات اللقاح الروسي ضاد فيروس كورونا "سبوتنيك V".

وكتب زيلايا على حسابه في تويتر قائلا: "أتاح لي شعب فنزويلا ونيكولاس مادورو المشاركة في المرحلة الثالثة من تجارب لقاح سبوتنيك V الروسي في المركز العلمي في كاراكاس".

ولفت الرئيس السابق لهندوراس إلى أنه يحس ببعض النعاس بعد التطعيم، مؤكدا في الوقت نفسه أنه "في حالة ممتازة".

وكانت الدفعة الأولى من "سبوتنيك V"، الذي هو أول لقاح مضاد لكورونا سُجل في العالم، قد وصلت إلى فنزويلا أوائل أكتوبر، حيث سيشارك حوالي 2000 مواطن فنزويلي في التجارب السريرية على اللقاح.

وكانت ديلسي رودريغيز، نائب رئيس فنزويلا، قد أعلنت أن بلادها تخطط لأنتاج لقاح "سبوتنيك V" على أراضيها.

يشار إلى أن روسيا كانت قد سجلت رسميا في 11 أغسطس الماضي أول لقاح في العالم ضد الفيروس التاجي تحت اسم "سبوتنيك V".

وتولى تطوير هذا اللقاح المضاد لفيروس كورونا، "مركز غاماليا" المتخصص في علم الأوبئة والأحياء الدقيقة.

المصدر: تاس