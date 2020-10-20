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الكاميرا ترصد ترامب في مشهد غير مألوف (فيديو)

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الكاميرا ترصد ترامب في مشهد غير مألوف (فيديو)
Reuters
ترامب يسحب رزمة مال من جيب بنطاله قبل تجمع في ولاية حاسمة
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رصدت الكاميرات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال تبرعه بمبلغ من المال أثناء زيارته للكنيسة الدولية في لاس فيغاس، يوم الأحد.

وخلال ظهوره الثالث في الكنيسة، سحب ترامب ما بدا أنه حوالي 8 ورقات نقدية قيمة الواحدة منها 20 دولارا، من جيب بنطاله عندما تم تمرير صندوق جمع التبرعات.

وما لفت الانتباه قيامه بعملية عد ورقات النقود قبل أن يتبرع بها، وهو ما أثار سخرية رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وحضر ترامب القداس الداخلي مع كبير مساعديه، هوب هيكس، والسكرتيرة الصحفية كايلي ماكناني، ورئيس الأركان دان سكافينو، قبل تجمع كارسون سيتي في نيفادا.

وكان معظم الموجودين في الكنيسة يرتدون أقنعة طبية، إلا ترامب الذي شفي مؤخرا من إصابته بفيروس كورونا.

المصدر: The Sun

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