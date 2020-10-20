المحكمة الأمريكية العليا تسمح لولاية بنسلفانيا باحتساب الأصوات المستلمة بعد يوم الانتخابات

قالت المحكمة العليا الأمريكية يوم الاثنين إن مسؤولي الانتخابات الرئاسية في ولاية بنسلفانيا يمكنهم احتساب الأصوات الغيابية التي يتم تلقيها في وقت متأخر عبر البريد.

وسيسمح باحتساب هذه الأصوات حتى يوم الجمعة الذي يلي الانتخابات، طالما تم ختمها بالبريد بحلول 3 نوفمبر.

وسعى الجمهوريون في بنسلفانيا إلى منع فرز الأصوات المتأخرة، وهو ما كانت المحكمة العليا في الولاية قد وافقت عليه في الشهر الماضي.

وجاء اعتراض الجمهوريين بحجة أن الهيئة التشريعية للولاية هي من تضع قواعد إجراء الانتخابات وليس المحكمة.

المصدر: وسائل إعلام أمريكية