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وزير الدفاع التركي يبحث مع رئيس الأركان الليبي آخر التطورات (صور + فيديو)

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وزير الدفاع التركي يبحث مع رئيس الأركان الليبي آخر التطورات (صور + فيديو)
@tcsavunma
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بحث وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، يوم الاثنين، مع رئيس الأركان العامة الليبي محمد الحداد، آخر تطورات الوضع في ليبيا.

وأفاد بيان صادر عن وزارة الدفاع التركية، بأن أكار استقبل الحداد في مقر الوزارة بالعاصمة أنقرة، بحضور رئيس هيئة الأركان العامة التركية يشار غولر.

وأضاف أن الوزير التركي هنأ الحداد بتوليه منصبه الجديد، مضيفا أنهما تبادلا وجهات حول آخر التطورات في ليبيا.

وأكد أكار مواصلة تركيا دعم الليبيين ليعيشوا في أمن وسعادة وراحة أكبر، مشيرا إلى أن روابط الصداقة والأخوة بين البلدين يمتد لأكثر من 500 عام.

وصرح بأن تركيا ستواصل جهودها من مبدأ "ليبيا لليبيين"، لتحقيق الاستقرار في المنطقة، ودعم ليبيا المستقرة والمستقلة ذات السيادة.

كما أكد مواصلة أنشطة التدريب والاستشارة بالمجالين العسكري والأمني في ليبيا في إطار الاتفاق مع الحكومة الليبية الشرعية المعترف بها من قبل الأمم المتحدة.

المصدر: الأناضول

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