المملكة المتحدة: لا يوجد أساس حتى الآن لاستئناف محادثات التجارة مع الاتحاد الأوروبي

قالت بريطانيا إنه لا يوجد حتى الآن أساس لاستئناف محادثات التجارة مع الاتحاد الأوروبي، وذلك عقب محادثة هاتفية بين المفاوض البريطاني ديفيد فروست ومفاوض الاتحاد ميشيل بارنييه.

إقرأ المزيد

وقال بيان من مكتب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون يوم الاثنين: "المملكة المتحدة تواصل الاعتقاد بأنه لا يوجد أساس لاستئناف المحادثات ما لم يحدث تغيير جوهري في النهج من الاتحاد الأوروبي".

ووصف البيان المكالمة الهاتفية بين فروست وبارنييه بأنها كانت بناءة، وقال إن الجانبين اتفقا على الإبقاء على اتصال وثيق.

وأضاف البيان: "نوهت المملكة المتحدة بمقترح الاتحاد الأوروبي لتكثيف حقيقي للمحادثات، وهو ما سيكون متوقعا في هذه المرحلة من التفاوض".

المصدر: رويترز