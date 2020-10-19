مراقبون: ترامب يقضي الأسابيع الأخيرة من معركة إعادة انتخابه في موقع الدفاع

اضطر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي تراجع في استطلاعات الرأي، والذي يواجه أزمة نقدية، إلى قضاء الأسابيع الأخيرة المتضائلة من معركة إعادة انتخابه في موقع الدفاع بحسب المراقبين.

من بين التجمعات الـ13 في تسع ولايات التي حددها ترامب منذ عودته إلى مسار الحملة الانتخابية بعد تشخيص إصابته بفيروس كورونا، ستكون نيفادا، بمثابة نقطة انطلاق له، في وقت يواصل فريق ترامب تنفيذ إجراءات تشديد الحزام التي تشمل تقليص الإنفاق الإعلاني التلفزيوني بشكل متكرر في الولايات الحاسمة في المرحلة الأخيرة من الحملة.

داخليا، تشعر حملة ترامب بقلق متزايد من أن فرص الرئيس في الفوز بولاية نورث كارولينا، وهي الولاية التي استثمر فيها الفريق كثيرا ويعتبرها ضرورية لمسيرة ترامب نحو النصر، قد تبخرت تقريبا. يخشى المستشارون الآن من أن خسارة ولاية كارولينا الشمالية يمكن أن تكون راية بيضاء واضحة، نظرا لأن الدولة تحسب وتبلغ عن كل من الأصوات النهارية والبريدية معا في ليلة الانتخابات.

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وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن يحافظ بايدن على وتيرته الثابتة على مسار الحملة الانتخابية في ساحة المعركة التي تعتقد حملته أنها تمنحهم أكبر عدد ممكن من المسارات للحصول على 270 صوتا انتخابيا.

في الأسبوعين الأخيرين، تفوقت حملة بايدن على الإعلانات التلفزيونية على حملة ترامب بما يتراوح بين 45 مليون دولار و54 مليون دولار - وهي فجوة إنفاق تزداد اتساعا مع إنفاق المجموعات الخارجية المؤيدة لبايدن أكثر من ثلاثة أضعاف الجماعات الخارجية المؤيدة لترامب في الحرب الإعلانية.

المصدر: "abcnews"