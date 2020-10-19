وارسو وواشنطن تتفقان على تطوير برنامج الطاقة النووية المدنية في بولندا

قالت وزارة الطاقة الأمريكية، إن أول اتفاقية أمريكية بولندية للتعاون في تطوير برنامج الطاقة النووية المدنية في بولندا ستدخل حيز التنفيذ عندما يتبادل البلدان المذكرات الدبلوماسية.

وجاء في البيان: "ناقش وزير الطاقة الأمريكي دان برويليت ووزير الدولة البولندي للبنية التحتية للطاقة الاستراتيجية بيوتر نايمسكي توقيع أول اتفاقية حكومية دولية للتعاون في تطوير برنامج الطاقة النووية المدنية في بولندا. وهي ستصبح سارية المفعول عند تبادل المذكرات الدبلوماسية بين البلدين لإبلاغ بعضهما البعض بأنهما استكملتا جميع المتطلبات المعمول بها لدخولها حيز التنفيذ".

وأوضحت الوزارة أن الاتفاقية التي تبلغ مدتها 30 عاما هي الأولى من نوعها وتفي بوعد الرئيس دونالد ترامب بتعزيز شراكة الطاقة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة وبولندا وتوسيع مزيج الطاقة في بولندا. كما تنص على أنه خلال الأشهر الـ18 المقبلة، ستعمل الولايات المتحدة وبولندا معا على تقرير يقدم تصميما لتنفيذ برنامج الطاقة النووية في بولندا، بالإضافة إلى ترتيبات التمويل المحتملة.

وأشارت إلى أن الاتفاقية ستكون بمثابة الأساس لمشاركة الولايات المتحدة طويلة الأجل مع بولندا وكذلك لاتخاذ الحكومة البولندية قرارا نهائيا بشأن تسريع بناء محطات الطاقة النووية.

المصدر: "سبوتنيك"