حاكم نيويورك: إدارة الغذاء والدواء التابعة لإدارة ترامب تفتقر للمصداقية بموضوع لقاح كورونا

اتهم حاكم ولاية نيويورك الأمريكية أندرو كومو، إدارة الغذاء والدواء ومراكز السيطرة على الأمراض في بلاده، بأنها "تفتقر للمصداقية"، داعيا لتشكيل فريق مستقل لضمان فعالية لقاح كورونا.

وأعلن كومو أنه سيشكل فريق عمل استشاري سريري مستقل لمراجعة فعالية اللقاحات المرشحة، مشيرا الى أن "إدارة الغذاء والدواء ومركز السيطرة على الأمراض "ليس لديهما أي مصداقية" في عهد الرئيس دونالد ترامب، الذي وعد مرارا بأن لقاحا سيكون متاحا بحلول يوم الانتخابات، قبل وقت طويل من اعتقاد خبراء الصحة العامة بأن ذلك ممكن".

"I think it's going to be a very skeptical American public about taking the vaccine, and they should be."



New York Gov. Andrew Cuomo tells @GStephanopoulos he's "not that confident" in the FDA's approval process for a COVID-19 vaccine. https://t.co/jFlKPMzZNipic.twitter.com/jRiyW7Rtjf — ABC News (@ABC) October 19, 2020

وقال كومو: "لست واثقا من ذلك، لكن رأيي لا يهم. لا أعتقد أن الشعب الأمريكي واثق من ذلك. أعتقد أنه سيكون هناك جمهور أمريكي متشكك للغاية بشأن أخذ اللقاح، ويجب أن يفعلوا ذلك".

المصدر: "Forbes"