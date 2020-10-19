 
مباشر

كورونا... كندا تمدد قيود السفر مع الولايات المتحدة لمدة شهر

أخبار العالم

كورونا... كندا تمدد قيود السفر مع الولايات المتحدة لمدة شهر
Reuters
رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/oz5b

أعلن مسؤولون كنديون أن القيود المفروضة على جميع الرحلات التي تعتبر غير ضرورية مع الولايات المتحدة ستستمر لمدة شهر آخر على الأقل، وذلك بسبب ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا.

وأكد رئيس الوزراء الكندي جاستين ترودو يوم الاثنين أن القيود على معظم الرحلات ذهابا وإيابا عبر الحدود ستمتد إلى 21 نوفمبر على الأقل.

إقرأ المزيد
كندا..9781 وفاة و197 ألف إصابة
كندا..9781 وفاة و197 ألف إصابة

بدوره، أوضح وزير السلامة العامة الكندي، بيل بلير، في تغريدة عبر موقع "تويتر"، أن قرار تمديد الإغلاق تم بناء على "أفضل نصيحة للصحة العامة متاحة للحفاظ على سلامة الكنديين".

يذكر أنه كان من المقرر أن ينتهي آخر تمديد للقيود يوم الأربعاء.

المصدر: "Forbes"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا