كورونا... كندا تمدد قيود السفر مع الولايات المتحدة لمدة شهر

أعلن مسؤولون كنديون أن القيود المفروضة على جميع الرحلات التي تعتبر غير ضرورية مع الولايات المتحدة ستستمر لمدة شهر آخر على الأقل، وذلك بسبب ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا.

وأكد رئيس الوزراء الكندي جاستين ترودو يوم الاثنين أن القيود على معظم الرحلات ذهابا وإيابا عبر الحدود ستمتد إلى 21 نوفمبر على الأقل.

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بدوره، أوضح وزير السلامة العامة الكندي، بيل بلير، في تغريدة عبر موقع "تويتر"، أن قرار تمديد الإغلاق تم بناء على "أفضل نصيحة للصحة العامة متاحة للحفاظ على سلامة الكنديين".

يذكر أنه كان من المقرر أن ينتهي آخر تمديد للقيود يوم الأربعاء.

المصدر: "Forbes"