وكالة: قتيل وجرحى برصاص قوات الأمن بساحل العاج في احتجاجات للمعارضة

نقلت وكالة "رويترز" عن شهود أن قوات الأمن في ساحل العاج فتحت النار على محتجين جنوب شرق البلاد ما أدى إلى مقتل شخص وإصابة عدد آخر.

ونقلت الوكالة عن مسؤول محلي، قالت إنه تحدث شريطة عدم كشف هويته، أنه "رأى رجال الدرك يطلقون النار على أحد المحتجين المناوئين للحكومة" وأكد إصابة عدد آخر.

وحول صور انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي وأظهرت محتجين يحملون رجلا في شوارع بلدة بونوا على لوح معدني، علق أحد سكان البلدة الواقعة على بعد نحو 50 كيلومترا شرقي العاصمة التجارية أبيدجان، بالقول إنه رأى الشاب القتيل وأضاف "لقد مروا بجثمانه في الحي".

ويعد ذلك مؤشرا على انتشار الاضطرابات قبل الانتخابات المقررة في الحادي والثلاثين من الشهر الجاري، والتي أعلنت المعارضة مقاطعتها.

وشهدت البلاد مقتل ما يزيد عن 12 شخصا منذ أغسطس في احتجاجات على خطة الرئيس الحسن واتارا للترشح لفترة رئاسية ثالثة يقول خصومه إنها تنتهك الدستور.

المصدر: رويترز