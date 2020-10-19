مسؤول أمريكي: تعافي الاقتصاد جراء جائحة كورونا أمامه "طريق طويل"

أعلن مسؤول أمريكي أن اقتصاد بلاده "يتعافى بقوة بعد الضربة الكبيرة من فيروس كورونا وقد يستغرق عاما آخر قبل أن يعود إلى مستوياته السابقة"، وأن تعافي سوق العمل قد يستغرق وقتا أطول.

وأكد نائب رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي ريتشارد كلاريدا أن الجائحة ألقت بالاقتصاد الأمريكي في "هوة عميقة جدا، وفي حين أن النشاط الاقتصادي من المرجح أنه استرد عافيته بقوة في الربع الثالث إلا أن التوقعات غير مؤكدة"، مبنيا أنه :في حين أن التعافي منذ انهيار النشاط الاقتصادي في الربيع قوي إلا أن علينا ألا ننسى أن التعافي الاقتصادي الكامل من ركود كوفيد-19 أمامه طريق طويل".

وشدد كلاريدا على أن هناك حاجة إلى المزيد من الإجراءات على صعيد السياسة النقدية والمالية العامة لدعم الاقتصاد طوال فترة التعافي، مضيفا أن مجلس الاحتياطي الاتحادي سيواصل القيام بدوره.

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وأضاف: "أنا أتحدث باسم مجلس الاحتياطي الاتحادي، أستطيع أن أؤكد لكم أننا ملتزمون باستخدام كامل نطاق الأدوات التي لدينا لدعم الاقتصاد والمساعدة في ضمان أن التعافي من هذه الفترة الصعبة سيكون قويا وسريعا بقدر الإمكان".

ووفقا لتقديرات البنك المركزي الأمريكي فإن معدل البطالة في الولايات المتحدة هبط إلى 7.9 بالمئة من مستوى مرتفع بلغ 14.7 بالمئة في ربيع هذا العام، لكنه قد لا يتراجع عن مستوى أربعة بالمئة مرة أخرى حتى نهاية 2023.

المصدر: "رويترز"