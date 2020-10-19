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ترامب: فاوتشي "كارثة" ولولا الدعاية السلبية لكنت قد طردته

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ترامب: فاوتشي
AFP
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
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نعت الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، كبير خبراء الأمراض المعدية في الولايات المتحدة أنتوني فاوتشي، بـ"الكارثة"، مؤكدا أنه لولا الدعاية السلبية لكان قد طرده من منصبه.

وخلال مكالمة هاتفية بين ترامب وفاوتشي، شارك بها عدد قليل من الصحفيين، قال ترامب: "إنه موجود هنا منذ 500 عام. سئم الناس من سماع فاوتشي وكل هؤلاء الحمقى".

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وأكد ترامب أنه فكر في طرد فاوتشي، الذي شغل منصب مدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية منذ عام 1984، وكان يقدم المشورة لكل رئيس منذ رونالد ريغان. وقال: "تحصل قنبلة في كل مرة يظهر بها فاوتشي على التلفزيون... لكن طرده سيكون قنبلة أكبر بكثير".

المصدر: "Forbes"

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