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إسرائيل.. حصيلة قياسية لوفيات كورونا في آخر أسبوعين

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إسرائيل.. حصيلة قياسية لوفيات كورونا في آخر أسبوعين
Reuters LA/
تدابير احترازية ضد كورونا في إسرائيل
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أفادت بيانات السلطات الصحية في إسرائيل بتسجيل 660 وفاة جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد خلال الأسبوعين والنصف الأخيرين فقط.

وقال تقرير صدر عن فريق عمل خاص بفيروس كورونا تابع للجيش الإسرائيلي إنه في حين تم احتواء تفشي الوباء، إلا أن معدلات الإصابة بالفيروس لا تزال مرتفعة.

وأضاف التقرير أنه تم تسجيل مئات حالات الوفاة منذ شهر أغسطس مقارنة بالأشهر نفسها في السنة السابقة، من دون توفير بيانات تفصل هذا المعطى.

وحذر مسؤولون من احتمال ارتفاع معدلات الإصابة بشكل حاد مرة أخرى مع خروج إسرائيل من الإغلاق.

يذكر أن حصيلة حالات الإصابة النشطة بكورونا في إسرائيل انخفض إلى أقل من 30000 صباح الإثنين لأول مرة منذ 8 سبتمبر.

المصدر: وسائل إعلام إسرائيلية

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