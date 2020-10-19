"جيش أراكان" في ميانمار يختطف مرشحين عن الحزب الحاكم لانتخابات ولاية راخين

أعلن متمردون من غرب ميانمار يوم الاثنين، مسؤوليتهم عن اختطاف 3 مرشحين من الحزب الحاكم الأسبوع الماضي في ولاية راخين التي تمزقها الصراعات.

وطالب المتمردون بالإفراج عن طلاب شاركوا في احتجاجات مقابل إطلاق سراح المرشحين.

وقال حزب "الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية" الحاكم إن مرشحيه الثلاثة، وهم امرأتان ورجل، جرى اختطافهم يوم الأربعاء أثناء مشاركتهم في حملتهم الانتخابية في الولاية قبل انتخابات الثامن من نوفمبر.

وتشهد المنطقة الغربية، التي يشغل معظم مقاعدها البرلمانية قوميون من الراخين من المعارضين لزعيمة البلاد أونج سان سو تشي، تمردا تصاعدت حدته هذا العام.

وقال "جيش أراكان" وهو الجماعة المتمردة التي تقاتل القوات الحكومية هناك، في بيان نشر على الإنترنت، إن المرشحين الثلاثة سيجري احتجازهم والتحقيق معهم وفقا لما تقتضيه الظروف حتى وقت معين.

واتهم "جيش أراكان"، حزب "الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية" بالتواطؤ في "الفظائع" التي يرتكبها الجيش ضد المدنيين، لكنه قال إنه مستعد للإفراج عن المحتجزين مقابل الإفراج عن الطلاب الذين اعتقلوا أثناء احتجاجهم على الحرب وعن "الأبرياء" الآخرين الذين تعتقلهم السلطات.

وتعليقا عن الموضوع صرح ميو نيانت، وهو عضو في اللجنة التنفيذية المركزية للحزب "إذا قدموا مطالبهم بهذه الطريقة، فسيكون من الصعب علينا الاستجابة لها".

وقالت لجنة الانتخابات في البلاد يوم السبت إن أكثر من نصف مراكز الاقتراع المحددة مبدئيا في ولاية راخين لن تعمل بعد الآن، وذلك لعدم استقرار أجزاء من الولاية للدرجة التي تسمح بإجراء عملية التصويت.

المصدر: رويترز