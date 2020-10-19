البرتغال.. عدد حالات الإصابة بـ"كوفيد-19" يتجاوز 100 ألف

تجاوز عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في البرتغال 100 ألف حالة الاثنين، مع تسجيل ما يقرب من 2000 إصابة خلال الساعات الـ24 الأخيرة، رغم تطبيق إجراءات جديدة صارمة لاحتواء المرض.

وقال وزير الصحة أنطونيو ساليس في مؤتمر صحفي: "التعب الذي يشعر به الجميع أمر مشروع لكن لا ينبغي أن يمنح شرعية للفشل.. نواصل الاعتماد على بعضنا البعض، ونجاحنا هو نجاح البرتغال".

وسجلت البرتغال حالات إصابة منخفضة نسبيا تقدر بنحو 101860 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا و2198 حالة وفاة.

ونال البلد الذي يزيد عدد سكانه قليلا عن 10 ملايين نسمة، الثناء في البداية على تعامله السريع مع الوباء.

ولكن، كما هو الحال في معظم البلدان الأوروبية، شهدت الإصابات طفرة مرة أخرى. وسجلت البرتغال يوم الجمعة 2660 حالة إصابة، وهو أعلى رقم في يوم واحد منذ بدء الوباء، على الرغم من زيادة الفحوص أيضا.

هذا، وتقتصر التجمعات الآن على خمسة أشخاص، ويمكن تنظيم حفلات زفاف بحضور 50 شخصا بحد أقصى، أما حفلات الجامعات فقد جرى حظرها كما فُرضت عقوبات أشد على المؤسسات التي تنتهك القواعد.

وقالت السلطات مرارا إن اقتصاد البلاد لن يتحمل إجراءات إغلاق مرة أخرى مثلما حدث في مارس ولمدة ستة أسابيع.

المصدر: رويترز