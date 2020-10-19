قاض أمريكي يلغي قاعدة كانت ستحرم 7 آلاف مواطن من قسائم الطعام

ألغى قاض فيدرالي قاعدة كان من الممكن أن تجرد قرابة 700 ألف شخص من قسائم الطعام، قائلا إن وزارة الزراعة كانت صامتة تماما بشأن عدد الأمريكيين الذين كانوا سيحرمون من المزايا.

وكتب كبير القضاة في المحكمة الجزئية الأمريكية في واشنطن، بيريل هويل، "إن القاعدة النهائية التي أقرتها إدارة الرئيس دونالد ترامب، موضع الخلاف في هذا التقاضي تشكل تغييرا جذريا ومفاجئا لعقود من الممارسة التنظيمية، تاركة الولايات تتدافع وتزيد بشكل كبير من انعدام الأمن الغذائي لعشرات الآلاف من الأمريكيين".

والحكم المؤلف من 67 صفحة يقول إن الوكالة لم تشرح بشكل كاف كيف تتماشى القاعدة مع القوانين الفيدرالية ولا كيف أنها "منطقية".

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وقام ائتلاف من المدعين العامين من 19 ولاية ومقاطعة كولومبيا ومدينة نيويورك برفع دعوى قضائية في يناير، لتحدي قاعدة وزارة الزراعة الأمريكية.

والقاعدة التي أُعلن عنها في ديسمبر، كانت تطلب المزيد من متلقي قسائم الطعام للعمل من أجل الحصول على المزايا من خلال الحد من قدرة الدولة على التنازل عن تفويضات العمل الحالية. وكان من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ في الأول من أبريل، لكن القاضي منع تنفيذها في منتصف مارس، وعلق الكونغرس تفويضات العمل في برنامج قسائم الطعام كجزء من حزمة الإغاثة من فيروس كورونا في ذلك الشهر.

وكان من الممكن أن يؤدي هذا المطلب إلى فقدان 688000 من البالغين غير المعوقين في سن العمل دون معيل مزايا برنامج المساعدة الغذائية التكميلية، أو SNAP ، حيث تُعرف طوابع الطعام رسميا، وفقًا لتقديرات وزارة الزراعة، والتي تم حسابها قبل الجائحة.

ووفقا للحكم، فقد ارتفع التسجيل في طوابع الغذاء أثناء تفشي كورونا حيث فقد ملايين الأمريكيين وظائفهم. وسجل أكثر من 6 ملايين شخص للحصول على الإعانات، حتى مايو، بزيادة 17%.

المصدر: "CNN"