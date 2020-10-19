لجنة حكومية تحذر من إصابة نصف سكان الهند بكورونا حتى فبراير

اعتبر عضو اللجنة الحكومية المكلفة بإعداد توقعات عن تفشي فيروس كورونا في الهند، مانيندرا أجراوال، أنه من المرجح أن يصاب على الأقل نصف سكان البلاد البالغ عددهم 1.3 مليار بهذا المرض.

وقال أجراوال الأستاذ بالمعهد الهندي للتكنولوجيا في كانبور وعضو اللجنة التابعة للحكومة الاتحادية، في حديث لوكالة "رويترز"، اليوم الاثنين: "يقدر نموذجنا الحسابي أن نحو 30% من السكان مصابون حاليا ويمكن أن تزيد النسبة إلى 50% (نحو 675 مليون شخص) بحلول فبراير شباط".

وتقدير اللجنة لانتشار الفيروس حاليا أكبر بكثير من نتائج الفحوص التي أجرتها الحكومة الاتحادية.

وسجلت الهند رسميا حتى الآن نحو 7.55 مليون إصابة بفيروس كورونا مما يضعها في المركز الثاني من حيث عدد الحالات في العالم بعد الولايات المتحدة، كما تم رصد أكثر من 114 ألف وفاة جراء المرض ما يمثل ثالث أكبر حصيلة لضحايا الجائحة بعد الولايات المتحدة والبرازيل.

لكن إحصاء لـ"رويترز" أظهر أن الإصابات بعدوى فيروس كورونا المستجد "COVID-19" تتناقص في الهند بعد ذروة في منتصف سبتمبر مع تسجيل 61390 حالة جديدة في المتوسط يوميا.

المصدر: "رويترز" + وكالات