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انزلاق أرضي يودي بحياة 16 شخصا في باكستان دفنوا تحت أطنان الطمي والصخور

أخبار العالم

انزلاق أرضي يودي بحياة 16 شخصا في باكستان دفنوا تحت أطنان الطمي والصخور
Reuters
باكستان. أرشيف.
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أعلنت الشرطة في باكستان مقتل 16 شخصا كانوا على متن حافلة صغيرة في انزلاق تربة منتصف ليل الأحد بمنطقة سكاردو، شمال البلاد، أدى إلى هلاكهم مدفونين تحت أطنان من التراب والطمي والصخور.

وقع الحادث، الذي كان من بين ضحاياه 4 عسكريين، خلال رحلة كانت تقوم بها الحافلة من  مدينة راولبندي إلى مدينة سكاردو، ودفعها تحرك التربة إلى السقوط في فج عميق على الطريق الجبلية الوعرة لسكاردو، فيما سارع عمال الإغاثة إلى التدخل على أمل العثور على ناجين، لكنهم لم يعثروا سوى على جثث هامدة انتشلوها من بين الأنقاض.

 

المصدر: صحيفة "ديلي تايمز" الباكستانية

 

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