الداخلية البيلاروسية: توقيف 280 شخصا أثناء احتجاجات الأحد

أعلنت وزارة الداخلية في بيلاروس، اليوم الاثنين، عن توقيف 280 شخصا شاركوا في مسيرات احتجاجية عبر البلاد يوم الأحد، معظمهم في العاصمة مينسك.

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وقالت الوزارة، في بيان نشر عبر قناتها في :"تلغرام"، إن 230 من مجموع الموقوفين "بسبب مخالفتهم للتشريعات حول الفعاليات الجماهيرية" تم اعتقالهم على ذمة التحقيق.

فيما ذكرت الناطقة باسم وزارة الداخلية، أولغا تشيمودانوفا، أن حوالي 8 آلاف شخص شاركوا، يوم الأحد، في 16 مظاهرة احتجاجية غير مصرح بها في أنحاء بيلاروس، مشيرة إلى أنها عدد المشاركين فيها كان قليلا باستثناء العاصمة مينسك.

وأضافت الناطقة أن بعض المحتجين أبدوا "مقاومة نشطة" للشرطة، مشيرة إلى أن "أدوات خاصة" تم استخدامها لمنع اعتداءات على عناصر الأمن.

وتشهد بيلاروس، منذ إعلان السلطات، في 9 أغسطس الماضي، فوز ألكسندر لوكاشينكو (الذي يحكم البلاد منذ العام 1994) في الانتخابات الرئاسية مع حصوله على أكثر من 80% من الأصوات، احتجاجات لأنصار المعارضة الرافضين لنتائج الاقتراع الرسمية. ويطالب المحتجون برحيل لوكاشينكو والإفراج عن معتقلين سياسيين ومقاضاة المسؤولين عن استخدام العنف ضد المتظاهرين.

المصدر: نوفوستي