سفارة كوريا الشمالية في موسكو تنفي علمها بتقارير حول هجمات سيبرانية على منشآت عسكرية روسية

قالت سفارة كوريا الشمالية في موسكو، إنها لا تملك أي معلومات حول التقارير الإعلامية التي تحدثت عن هجمات سيبرانية مزعومة استهدفت منشآت عسكرية وصناعية في روسيا.

وأضافت البعثة الدبلوماسية الكورية الشمالية أن قضايا الأمن السيبراني في بيونغ يانغ يتعامل معها الجيش.

وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة "كوميرسانت" الروسية، نقلا عن خبراء في مجال الأمن السيبراني، أن مجموعة قراصنة من كوريا الديمقراطية (الشمالية) حاولت الدخول إلى مواقع عسكرية وصناعية روسية في الربيع الماضي.

وقالت الصحيفة إن القراصنة حاولوا جمع معلومات سرية عن شركات الفضاء والصناعات العسكرية الروسية، وأوضحت أن القراصنة أرسلوا رسائل إلكترونية للتحيل، تعرض وظائف شاغرة.

المصدر: نوفوستي