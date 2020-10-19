الولايات المتحدة.. أكثر من 48 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

أعلنت بيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، أنه تم تسجيل أكثر من 48 ألف حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وفقا لبيانات الجامعة، حدد الأطباء في الولايات المتحدة خلال الـ 24 ساعة الماضية، 48210 حالات إصابة جديدة و388 حالة وفاة أخرى.

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وفي اليوم السابق، سجلت 57519 إصابة جديدة بفيروس كورونا و711 حالة وفاة.

ووفقا لأحدث البيانات الصادرة عن الجامعة، أصيب أكثر من 8.1 مليون شخص بفيروس كورونا في الولايات المتحدة منذ بداية الوباء، وتوفي 219676 شخصا جراء الإصابة بالفيروس، وتعافى أكثر من 3.2 مليون حالة.

وعلى مستوى العالم، وفقا لبيانات الجامعة، تم تسجيل أكثر من 40 مليون حالة إصابة و 1.1 مليون حالة وفاة بسبب COVID-19 ، وتعافى أكثر من 27.5 مليون شخص.

المصدر: نوفوستي