 
مباشر

وزير الصحة البولندي يحذر من أن البلاد قد تشهد 20 ألف حالة إصابة جديدة بكورونا الأسبوع المقبل

أخبار العالم

وزير الصحة البولندي يحذر من أن البلاد قد تشهد 20 ألف حالة إصابة جديدة بكورونا الأسبوع المقبل
Reuters reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/oz21

حذر وزير الصحة البولندي، آدم نيدزيلسكي، اليوم الإثنين، من أن بلاده قد تشهد ما يصل إلى 20 ألف حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا بداية الأسبوع المقبل.

إقرأ المزيد
بولندا تحول ملعب كرة قدم إلى مستشفى بعد زيادة الإصابات بكورونا
بولندا تحول ملعب كرة قدم إلى مستشفى بعد زيادة الإصابات بكورونا

وأضاف أن بولندا ستسجل هذه النسبة الكبيرة من الإصابات، إذا ما استمر الوباء في الانتشار بوتيرته الحالية، مشيرا إلى أن الحكومة البولندية تسعى لإيجاد وتحويل مستشفيات، إلى مستشفيات خاصة بعلاج مرضى كورونا.

وأشارت السلطات الصحية البولندية إلى تسجيل 7482 إصابة بفيروس كورونا حتى الآن، ما يرفع عدد ​الإصابات​ الإجمالي في البلاد إلى 190730 إصابة، ولفتت إلى أن عدد ​ضحايا​ كورونا في البلاد أصبح 3614 حالة وفاة.

وسجلت بولندا في الأسابيع الأخيرة، معدلات جديدة في أعداد الحالات اليومية للمصابين بفيروس كورونا، وفي أعداد الوفيات بسبب هذا الفيروس.

كما وأبلغ الأطباء عن نقص في الموظفين الصحيين، وأسرة المستشفيات، والمعدات الطبية.

وتخطط الحكومة لإطلاق مستشفى مؤقت في استاد العاصمة وارسو الرياضي، وفي مناطق أخرى من البلاد.

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا