وسائل إعلام عبرية: مقاتلة روسية اقتربت من طائرة إسرائيلية

قالت وسائل إعلام عبرية، اليوم الاثنين، إن مقاتلة روسية اقتربت على مسافة ميل من طائرة إسرائيلية قبل أن يتم تحذيرها من قبل المراقبين الجويين في قبرص.

وبحسب ما ذكرت وسائل إعلام عبرية وقع الحادث بعد ظهر أمس، وأن المقاتلة الروسية من نوع سو -27 حلقت بالقرب من طائرة تابعة لشركة "إسراير" الإسرائيلية، وكانت متجهة من جزيرة رودس اليونانية إلى تل أبيب.

وذكر موقع "يانيت" العبري أن المقاتلة الروسية حلقت بالقرب من الطائرة لأكثر من دقيقة.

المصدر: the time of israel