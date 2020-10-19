الصين عن التوتر مع الولايات المتحدة: واشنطن تتقمص دور الضحية وتجعل الأبيض أسود

استنكرت الصين ما اعتبرته محاولة الولايات المتحدة تقمص دور الضحية في قضية تحذيرات بكين لواشنطن من إمكانية احتجازها رعايا أمريكيين مقيمين في الصين ردا على مقاضاة واشنطن علماء صينيين.

وجاء رد فعل الصين في بيان لوزارة خارجيتها قالت فيه إن واشنطن التي تقاضي علماء صينيين على أراضيها بشبهة الانتماء إلى الجيش الصيني والتجسس العلمي تسوّق نفسها كضحية وتُسمي الأبيض أسود، فيما تعتبرها بكين البادئة بالتصعيد في هذه القضية.

وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو ليجيان إن التدابير الأمريكية المتخذة ضد الصين ألحقت أضرار بالغة بمصالح المواطنين الصينيين.

وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" الامريكية قد نشرت مقالا أمس السبت ذكرت فيه أن بكين كررت تحذيراتها لواشنطن من أن محاكمة القضاء الأمريكي لعلماء صينيين على أراضيها لن يمر دون رد باحتجاز أمريكيين في الصين.

تجدر الإشارة إلى أن البيت الأبيض اتهم مرارا بكين بالتجسس الإلكتروني لسرقة التكنولوجيا والمعلومات العسكرية بما يمكّنها من التفوق على الولايات المتحدة الأمريكية ويفتح لها أبواب الريادة العلمية والاقتصادية في العالم. وأرفقت واشنطن اتهاماتها باعتقال علماء صينيين على أراضيها كانوا يعملون في مراكز أبحاث بجامعات أمريكية متهمة إياهم بإخفاء روابطهم بالقوات المسلحة الصينية قبل أن تليها تدابير تصعيدية أخرى ضد المصالح الصيينية.

المصدر: وكالة رويترز+ وسائل إعلام أمريكية